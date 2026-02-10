السفير الألماني يثمّن جهود أمانة عمان في تحسين جودة الحياة والخدمات للمواطنين

12:30 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763874 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بيرترام فون مولتكه. اضافة اعلان





وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات بين عمّان وبرلين، في مجالات العمل البلدي ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال الاقتصاد الدائري ومشروع إدارة النفايات الصلبة في الأردن الممول من الحكومة الألمانية.



بدوره، أشاد الشواربة بالعلاقات الأردنية الألمانية القائمة على التعاون المستمر، وبالدعم الألماني لأمانة عمان في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الرائدة.



وثمّن دور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الشريك الاستراتيجي لأمانة عمّان، في نقل الخبرة الألمانية إلى عمان، من خلال تنفيذ مشاريع "فرز النفايات من المصدر".



وأشار الشواربة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة النفايات الصلبة، وإحداث نقلة نوعية في منظومة إدارة النفايات من نموذج تقليدي قائم على الجمع والنقل إلى نموذج إدارة متكاملة قائمة على الفرز من المصدر والاقتصاد الدائري.



وأكد على حرص الأمانة على الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في المجالات البيئية، بما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مدينة عمّان.



من جهته، ثمّن السفير الألماني الجهود التي تبذلها أمانة عمان في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيدًا بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في مختلف المجالات.



وأكد على حرص الحكومة الألمانية على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون مع أمانة عمّان من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، بهدف استدامة وتوسعة مشروع الفرز من المصدر، والتوسع في باقي مناطق أمانة عمان من خلال الاعتماد على أساليب تكنولوجية ومبتكرة.



وعلى هامش اللقاء، زار السفير الألماني مشروع الفرز من المصدر في منطقة تلاع العلي – سوق السلطان / شارع خليل السالم، واطّلع على آلية تنفيذ المشروع وأهدافه في تعزيز الفرز من المصدر، وتقليل كميات النفايات المتجهة إلى المكبات، بما ينسجم مع مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.



كما زار محطة (ساحة التوتة) في منطقة المدينة لمعالجة النفايات المفروزة، حيث جرى استعراض مراحل استقبال ومعالجة النفايات المفروزة، ودور المحطة في دعم منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة.



ويُشار إلى أن مشروع إدارة النفايات الصلبة في الأردن (SOWAS) يتم تمويله من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

تم نسخ الرابط





