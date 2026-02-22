السفير الألماني يحاضر في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الإخباري- قال السفير الألماني في عمان بيرترام فون مولتكه، إن مواجهة التحديات المعقدة يتطلب حوارا مستمرا، مع تنسيق الجهود الدولية، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، مع ضرورة الحفاظ على مصالح الدول، بما يضمن الأمن الإقليمي والسلام الدولي المستدام.

وأشار السفير مولتكه خلال محاضرة له اليوم الأحد في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "السياسة الخارجية الألمانية" للدارسين في برنامج الدفاع الوطني 23 بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، الى التحديات الأمنية والاستراتيجية لألمانيا وأوروبا، والتهديدات الإقليمية والدولية، وأهمية التعاون الدولي في مواجهة انتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية إضافة إلى دور الدول الكبرى في مواجهة هذه التحديات.



وأوضح أن المانيا هي عضو فاعل في الناتو (حلف شمال الأطلسي) الذي يعتبر استمراره مصلحة مشتركة للولايات المتحدة وأوروبا، ويضمن القدرة على مواجهة التحديات العالمية والأزمات الإقليمية.



وأكد الدور الفاعل للأردن، والشراكة الاستراتيجية الأردنية- الألمانية التي تعزز الأمن الإقليمي، وتدعم جهود الاعتدال ومكافحة الإرهاب، وتسهم في حل النزاعات، مشيدا بجهود الأردن الإنسانية خلال حرب غزة، بما في ذلك تقديم المساعدات الطبية وتنظيم عمليات الإجلاء، فالأردن يمثل محورا رئيسا للتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية والأمنية.