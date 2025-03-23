السفير الباكستاني: علاقات أخوية راسخة تجمع الاردن والباكستان ورؤية مشتركة للسلام

وقال بمناسبة العيد الوطني لبلاده ان هذه العلاقة، القائمة على الإيمان المشترك والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للسلام والازدهار، صمدت أمام اختبار الزمن وتستمر علاقاتنا الثنائية في النمو من خلال التعاون في مجالات الدفاع والتعليم والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى التبادلات الثقافية.
و أضاف ان الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وباكستان تتجسد من خلال التعاون الوثيق في مجالات الأمن والدفاع، والتبادل بين الشعوب، وزيادة الفرص التجارية ،مؤكدا ان البلدين ملتزمان بثبات بالاستقرار الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب، ما يعكس رؤية مشتركة للسلام والأمن العالميين.
وزاد ان سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في عمان تعبر عن تقديرها وشكرها لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على دعمهم الدائم وصداقتهم الراسخة ،مؤكدا التزام باكستان الكامل بتعزيز روابطها الأخوية مع الأردن، مع استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم العالي والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
وقال "اننا نؤكد مجددا التزامنا بمبادئ الوحدة والإيمان والانضباط، ونسعى لتحقيق باكستان متقدمة ومزدهرة، مع تعزيز الروابط الوثيقة مع أشقائنا الأردنيين".
وأضاف السفير انه في إطار احتفالات باكستان بالعيد الوطني لهذا العام (23 آذار 2025)، يتذكر الباكستانيون في جميع أنحاء العالم الذكرى الخامسة والثمانين لقرار لاهور التاريخي الصادر في 23 آذار 1940، الذي شكل الأساس لإقامة دولة باكستان.
وحول العيد الوطني الباكستاني قال السفير " يحتفل الباكستانيون في جميع أنحاء العالم اليوم (23 آذار) بيوم باكستان 2025، والذي يصادف الذكرى الخامسة والثمانين لقرار لاهور التاريخي الصادر في 23 آذار 1940، والذي كان حجر الأساس لاستقلال باكستان. وبهذه المناسبة تحيي سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في عمان ذكرى القيادة الحكيمة للقائد محمد علي جناح، والتضحيات الجليلة التي قدمها مسلمو شبه القارة الهندية في سبيل وطن مستقل.
وأقامت السفارة الباكستانية في عمان، بمناسبة يوم باكستان 2025، مراسم رفع العلم الوطني في مقرها، حيث قام سعادة السفير برفع العلم بحضور عدد من الدبلوماسيين والمواطنين الباكستانيين.
كما تم خلال الحفل تلاوة رسائل تهنئة من القيادة الباكستانية، تعبيرا عن الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الهامة.
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