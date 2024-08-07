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السفير البدور يلتقي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية

أعلام الأردن وفلسطين
أعلام الأردن وفلسطين




 

الأربعاء، 07-08-2024 06:24 م

الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني في فلسطين عصام البدور، خلال لقائه اليوم الأربعاء في رام الله وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، التطورات السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.


وجدد السفير البدور التأكيد على مواقف الأردن الثابتة، تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين والقيادتين، وحرص المملكة على تطويرها في المجالات كافة، ولا سيما في مجال دعم المرأة الفلسطينية وحمايتها وتمكينها.


من جهتها، أشادت الخليلي بالعلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وبدور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة قضايا المرأة.


واستعرضت خلال اللقاء اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين المتصاعدة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.


وتحدثت عن دور الوزارة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية مع المؤسسات كافة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات، مشيرة إلى التزام النظام السياسي الفلسطيني بدعم المرأة وتمكينها، وضمان مشاركتها بالقطاعات كافة، وتحقيق التنمية المستدامة والشراكة الحقيقية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

gnews

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