السفير البطاينة يدعو الشركات الأوروبية لفرصة غير مسبوقة للاستثمار في الأردن

جاء ذلك على هامش بدء وفد وزاري أردني، الاثنين، جولة أوروبية، تحضيرا لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، المقرر عقده في الأردن في 21-22 نيسان المقبل، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان تحقيق المؤتمر لأهدافه في تعزيز الحضور الأردني في الأسواق الأوروبية، وترجمة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ، بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية للجانبين.
وضم الوفد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة.
