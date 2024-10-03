السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده إلى ملك بلجيكا سفيراً مفوضاً وفوق العادة

ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جلالة الملك فيليب، وتمنياته للشعب البلجيكي بمزيد من التقدم والازدهار.
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