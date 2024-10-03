السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده إلى ملك بلجيكا سفيراً مفوضاً وفوق العادة

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الوكيل الإخباري- قدم السفير يوسف البطاينة، الخميس، أوراق اعتماده إلى ملك مملكة بلجيكا جلالة الملك فيليب، سفيراً مفوضاً وفوق العادة للأردن لدى مملكة بلجيكا، خلال مراسم أقيمت في القصر الملكي في العاصمة البلجيكية بروكسل. اضافة اعلان





ونقل السفير البطاينة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، إلى جلالة الملك فيليب، وتمنياته للشعب البلجيكي بمزيد من التقدم والازدهار.