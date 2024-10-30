السفير التركي: عازمون على المضي قدما في شراكتنا الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- قال السفير التركي في عمان اردام اوزان، إن روابط الصداقة والتعاون الدائم بين تركيا والأردن قوية كما كانت دائما ونحن عازمون على المضي قدما في هذه الشراكة الاستراتيجية.

اضافة اعلان



وأضاف خلال حفل استقبال أقامته السفارة التركية بعمان مساء أمس، بمناسبة الذكرى 101 لتأسيس الجمهورية التركية، أن الدولتين ستواصلان تحت التوجيه الحكيم لقادتنا العمل جنبا الى جنب لمواجهة تحديات عصرنا ومتحدتان برؤية مشتركة لمستقبل أفضل في منطقتنا.



وقال "أننا في تركيا نحيي العام الأول من قرننا الثاني وقلوبنا مثقلة، حيث أن الظلم المستمر ضد إخواننا الفلسطينيين يؤلم ضمائرنا بشدة وسنواصل التضامن معهم والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم".



وأضاف "في هذه المناسبة المهمة نتذكر أباءنا المؤسسين وفي مقدمتهم مصطفى كمال اتاتورك، ومئات الآلاف من الشهداء، حيث أننا مدينون بوجودنا للتضحيات الهائلة التي قدمها الأجيال والأبطال المجهولون الذين قاتلوا من أجل أرضنا منذ أكثر من مئة عام".



وزاد "إننا ممتنون للسلطات الأردنية والشعب الأردني على كرم الضيافة الذي قدموه لمواطنينا"، مضيفا "آلاف المواطنين الأتراك بما فيهم أنا يشرفنا أن نكون جزءا من العائلة الأردنية التي نتشارك معها نفس الثقافة والقيم والتقاليد".



وعبر عن تقديره لدور وجهود عدد من الجهات التركية في الأردن منها مركز يونس امره الثقافي، ووكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، والخطوط الجوية التركية، وفريق السفارة التركية في عمان لمساهمتهم في تحقيق العديد من الإنجازات بسبب تفانيهم وعملهم الجاد واحترافيتهم.



وتم على هامش الاحتفال الذي أقيم في فندق السانت ريجس بعمان، عرض رسالة الرئيس رجب طيب اردوغان التي وجهها إلى المواطنين الأتراك بهذه المناسبة.