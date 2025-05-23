الجمعة 2025-05-23 09:14 م
 

السفير التركي يزور مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
مؤسسة الخط الحديدي
 
الجمعة، 23-05-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-   استقبل مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الدكتور زاهي خليل، اليوم الجمعة، السفير التركي يعقوب جايماز أوغلو في عمّان الذي قام بزيارة المؤسسة، برفقة طاقم السفارة وأفراد من الجالية التركية المقيمين في الأردن، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين الصديقين.

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وشملت الزيارة جولة تعريفية بمرافق المؤسسة التاريخية، تلاها انطلاق رحلة على متن قطار الخط الحديدي الحجازي الأردني، من محطة عمّان إلى (محطة القصر - أم الحيران)، حيث استمع الضيوف إلى شرح مفصل عن تاريخ الخط والخطط والمشاريع المستقبلية التي تضمنتها إستراتيجية المؤسسة.

 
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