السفير التركي يزور مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

الوكيل الإخباري- استقبل مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الدكتور زاهي خليل، اليوم الجمعة، السفير التركي يعقوب جايماز أوغلو في عمّان الذي قام بزيارة المؤسسة، برفقة طاقم السفارة وأفراد من الجالية التركية المقيمين في الأردن، في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين الصديقين.

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