السفير التركي يزور مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

وشملت الزيارة جولة تعريفية بمرافق المؤسسة التاريخية، تلاها انطلاق رحلة على متن قطار الخط الحديدي الحجازي الأردني، من محطة عمّان إلى (محطة القصر - أم الحيران)، حيث استمع الضيوف إلى شرح مفصل عن تاريخ الخط والخطط والمشاريع المستقبلية التي تضمنتها إستراتيجية المؤسسة.
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