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السفير التل يقدم أوراق اعتماده للرئيس البرتغالي

السفير نواف التل خلال تقديمه أوراق اعتماده إلى الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا سفيراً معتمداً غير مقيم للأردن
السفير نواف التل خلال تقديمه أوراق اعتماده إلى الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا سفيراً معتمداً غير مقيم للأردن
الثلاثاء، 10-12-2024 06:41 م
الوكيل الإخباري-   قدم السفير نواف التل، أوراق اعتماده إلى الرئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، سفيراً معتمداً غير مقيم للأردن لدى جمهورية البرتغال، خلال مراسم أقيمت أخيرا في القصر الرئاسي.اضافة اعلان


ونقل السفير التل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس البرتغالي سوزا، وتمنياته للشعب البرتغالي بمزيد من التقدم والنماء.

بدورها، طلب الرئيس البرتغالي نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة.

وأبدى الرئيس البرتغالي اهتمام الحكومة البرتغالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الدولة والشؤون الخارجية باولو رانغيل، وعدد من كبار المسؤولين في القصر الرئاسي.
 
gnews

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