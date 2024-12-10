السفير التل يقدم أوراق اعتماده للرئيس البرتغالي

ونقل السفير التل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس البرتغالي سوزا، وتمنياته للشعب البرتغالي بمزيد من التقدم والنماء.
بدورها، طلب الرئيس البرتغالي نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة.
وأبدى الرئيس البرتغالي اهتمام الحكومة البرتغالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الدولة والشؤون الخارجية باولو رانغيل، وعدد من كبار المسؤولين في القصر الرئاسي.
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