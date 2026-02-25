الخميس 2026-02-26 12:00 ص

السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان
 
الأربعاء، 25-02-2026 11:27 م

الوكيل الإخباري-   أكد المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أكرم الحراحشة، التزام الأردن الواضح بقيم حقوق الإنسان، مستندا إلى مسيرة متجذرة تقوم على رؤية قيادة طموحة وتشريعات نافذة ومؤسسات قادرة تضع الإنسان محورا لسياساتها ومنهجها.

وأضاف خلال إلقائه بيان الأردن في الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء في جنيف، أن الأردن ملتزم بمبادئ العمل متعدد الأطراف، والحوار، والاستماع إلى وجهات النظر لبناء غد أفضل.


وشدد الحراحشة على دعم الأردن لمبادرة الأمين العام الخاصة بالأمم المتحدة (UN80)، مع التأكيد على أن نتائجها يجب أن تقدم حلولا حقيقية تعالج الأزمة المالية، وتزيد كفاءة وفعالية المنظمة، وأن تستجيب في الوقت ذاته لتطلعات الشباب، المكون الأكبر في الشعوب، ولتحديات التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.


ورحب بجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان لإطلاق تحالف عالمي لحقوق الإنسان، معربا عن استعداد الأردن للعمل المشترك معه ومع مكتبه في هذا الشأن.

 
 


