السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان

وأضاف خلال إلقائه بيان الأردن في الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان، الأربعاء في جنيف، أن الأردن ملتزم بمبادئ العمل متعدد الأطراف، والحوار، والاستماع إلى وجهات النظر لبناء غد أفضل.
وشدد الحراحشة على دعم الأردن لمبادرة الأمين العام الخاصة بالأمم المتحدة (UN80)، مع التأكيد على أن نتائجها يجب أن تقدم حلولا حقيقية تعالج الأزمة المالية، وتزيد كفاءة وفعالية المنظمة، وأن تستجيب في الوقت ذاته لتطلعات الشباب، المكون الأكبر في الشعوب، ولتحديات التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.
ورحب بجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان لإطلاق تحالف عالمي لحقوق الإنسان، معربا عن استعداد الأردن للعمل المشترك معه ومع مكتبه في هذا الشأن.
-
أخبار متعلقة
-
برامج متنوعة تعزز الحراك الثقافي في عجلون خلال شهر رمضان
-
الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة
-
تأسيس تعاونية جديدة في قضاء رحاب بالمفرق
-
سيدات من قرى حوض الديسي يجسدنَ نموذجا متقدما بالعمل التنموي
-
الأمن العام تُقيم خيماً رمضانية لإفطار المسافرين في مراكز حدودية
-
عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية
-
الأمير هاري وزوجته يستهلان زيارة للأردن تتناول الدعم الإنساني للاجئين
-
الصفدي يبحث مع غوتيريش الأوضاع في المنطقة خاصة في غزة والضفة الغربية