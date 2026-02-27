السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

جاء ذلك خلال جلسة الإحاطة على مستوى السفراء بعنوان "تقييم الأضرار الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والطريق الطويل نحو التعافي"، التي عقدت في جنيف وركزت على التقرير الأحدث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بشأن الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال للشعب الفلسطيني خلال الفترة 2000–2024.
واستهل الحراحشة كلمته بالتذكير بأن للأونكتاد ولاية مهمة تتمثل في مواصلة تقييم آفاق التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودراسة التكاليف الاقتصادية للاحتلال والعقبات التي تعترض التجارة والتنمية، وتعزيز برنامج المساعدة المقدم للشعب الفلسطيني بالموارد الكافية والأنشطة التشغيلية الفعالة، بما في ذلك الدراسات ذات الصلة، "كمساهمة تعبر عن التزام المجتمع الدولي ببناء دولة فلسطينية مستقلة".
