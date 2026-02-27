السفير الحراحشة: لا تنمية ولا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أكد المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير أكرم الحراحشة، أنه "لا تنمية ولا استقرار في المنطقة بدون إنهاء الاحتلال، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشددًا على أن معالجة التعافي المستدام لا يمكن أن تتحقق عبر إجراءات إنسانية مؤقتة، بل من خلال معالجة الأسباب الهيكلية، ووضع السلام أولوية تنطلق من إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال جلسة الإحاطة على مستوى السفراء بعنوان "تقييم الأضرار الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والطريق الطويل نحو التعافي"، التي عقدت في جنيف وركزت على التقرير الأحدث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بشأن الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال للشعب الفلسطيني خلال الفترة 2000–2024.