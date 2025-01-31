السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لرئيسة كوسوفو

الوكيل الإخباري- قدم السفير حازم الخطيب، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كوسوفو، خلال مراسم أقيمت يوم أمس في القصر الرئاسي في العاصمة بريشتينا.

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ونقل السفير الخطيب تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، وتمنياته لشعب كوسوفو الصديق بمزيد من التقدم والنماء.



بدورها، طلبت رئيسة جمهورية كوسوفو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة، مبديةً اهتمام حكومة جمهورية كوسوفو بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.