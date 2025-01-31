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السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لرئيسة كوسوفو

السفير حازم الخطيب
السفير حازم الخطيب
الجمعة، 31-01-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-    قدم السفير حازم الخطيب، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كوسوفو، خلال مراسم أقيمت يوم أمس في القصر الرئاسي في العاصمة بريشتينا.

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ونقل السفير الخطيب تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوزا عثماني سادريو، وتمنياته لشعب كوسوفو الصديق بمزيد من التقدم والنماء.


بدورها، طلبت رئيسة جمهورية كوسوفو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة، مبديةً اهتمام حكومة جمهورية كوسوفو بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مستشارة رئيسة الجمهورية، ريجهان فونيكي، والمستشار العسكري لرئيسة الجمهورية، الجنرال سفر إيسوفي وعدد من كبار المسؤولين في القصر الرئاسي.

 
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