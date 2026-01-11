الأحد 2026-01-11 01:05 م

السفير السوداني يشيد بالرعاية التعليمية لأبناء الجالية في الأردن

الأحد، 11-01-2026 12:18 م
الوكيل الإخباري-   استقبل أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة في مكتبه اليوم الأحد، السفير السوداني في عمّان حسن صالح سوار الذهب.اضافة اعلان


وأكد الدكتور العجارمة، خلال اللقاء الذي حضره المستشار الثقافي في السفارة السودانية غفاري فضل الله السيد، عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وخاصة التعليمية منها.

كما أكد حرص الوزارة على تقديم الخدمات التعليمية للطلبة السودانيين بنفس السوية المقدمة لأقرانهم الأردنيين، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة.

من جانبه، أشاد السفير السوداني بمستوى الحفاوة وحسن التعامل الذي يلقاه السودانيون في الأردن، بلدهم الثاني، مشيرًا إلى الخدمة التعليمية المتميزة والخدمات العديدة التي يقدمها الأردن لأبناء الجالية السودانية في مختلف المجالات.

ولفت إلى أهمية الشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين والمستندة إلى تاريخ عريق من التعاون البناء، مؤكدًا الاستعداد لتوسيع هذا التعاون مستقبلاً، وبما يخدم العملية التعليمية بشكل خاص.
 
 


