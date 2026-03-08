السفير الصيني بعمّان: نعارض أي محاولات للمساس بسيادة الأردن وأمنه

وأكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، للحديث عن موقف الصين من التطورات في المنطقة، أن بلاده تعارض أي محاولات للمساس بسيادة الأردن و أمنه وسلامته مشيراً إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة وتعزيز الأمن فيها.
وكشف عن أن الصين تعتزم إرسال مبعوث صيني إلى الشرق الأوسط للمساهمة في إيجاد حلول للأزمة الراهنة، والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب اتساع نطاق التوترات، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى التخفيف من حدة التطورات في المنطقة.
وقال ان وزير الخارجية الصيني وانغ يي عرض اليوم موقف بلاده الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الحرب ليس وسيلة لحل الأزمات، وأن الحوار السياسي يبقى السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وبين إن موقف بلاده من الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط ثابت ويستند إلى مبادئ موضوعية وعادلة، في مقدمتها وقف الحرب ومنع اتساع رقعة الصراع مشيرا الى إلى أن تاريخ الشرق الأوسط أثبت مراراً أن اللجوء إلى القوة لا يحل المشكلات بل يفاقم الأزمات ويولد مزيداً من الكراهية، داعياً إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو توسيع نطاق الحرب.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد السفير على الموقف الصيني الذي عبر عنه وزير الخارجية الصيني والذي يؤكد أن العيش تحت وطأة الاضطرابات والحروب ليس المصير المحتوم للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه القضية.
وأوضح أن الحل الوحيد المعقول والمعترف به دولياً لتسوية القضية الفلسطينية يتمثل في "حل الدولتين"، مؤكداً أن أي ترتيبات أو آليات جديدة يجب أن تدعم هذا الحل بدلاً من تقويضه.
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح بتهميش القضية الفلسطينية مرة أخرى، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدور قيادي في دفع العملية السياسية قدماً.
وأكد أن الشعب الفلسطيني، شأنه شأن شعوب العالم الأخرى، يمتلك الحق المشروع في العيش بسلام وتحقيق التنمية بعيداً عن ويلات الحروب، لافتاً إلى أن الصين ستواصل، بصفتها دولة كبرى مسؤولة، دعم القضية الفلسطينية العادلة ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، كما ستواصل العمل كشريك استراتيجي وصديق لدول الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية والسلام في المنطقة.
