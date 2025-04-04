السفير الصيني في عمان يؤكد أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين البلدين

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الوكيل الإخباري- أكد السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ، أهمية دور الإعلام والصحفيين في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتحقيق تطلعات البلدين لمستقبل مزدهر. اضافة اعلان





وقال خلال حفل استقبال نظمته السفارة الصينية في عمان، مساء أمس للصحافيين والإعلاميين الأردنيين والصينيين بمناسبة عيد الفطر، "إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، ولا سيما إيجاد أفق جديد في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي والتمكين والتدريب".



وأكد أنه وبفضل التوجيهات الإستراتيجية لقيادتي البلدين، شهد التعاون الصيني الأردني تطورا مطردا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة وغيرها، مشيرا إلى توقيع الحكومتين على مذكرة التعاون في بناء "الحزام والطريق"، واكتمال مشروع إعادة تأهيل طريق السلط - العارضة بالمنحة الصينية، واستثمارات شركات السيراميك والملابس الصينية في الأردن، والعروض الفنية التي تشمل الغناء والرقص والسينما والأنيمي الصينية في الأردن.



وأشار إلى أن الكثير من الشباب الصينيين والأردنيين حققوا أحلامهم في بلدهم الثاني، والعديد من رجال الأعمال تبادلوا الزيارات لتطوير أعمالهم، لافتا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ أكد خلال لقائه مع ممثلي رجال الأعمال الدوليين مؤخرا في بكين، أن الثقة بالصين هي الثقة بالغد، والاستثمار في الصين هو الاستثمار في المستقبل.



وأضاف السفير الصيني، أن بلاده ستتخذ المزيد من إجراءات تسهيلية وتفضيلية للمستثمرين والسياح والطلاب الأجانب، بما يكوّن جسرا بين البلدين، لتحقيق المنفعة المتبادلة، داعيا وسائل الإعلام إلى الترويج لهذه الإجراءات.



وتابع أن هناك تطابقا في مواقف الصين والأردن حيال القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية، مبينا أن الصين تدعم بثبات الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتثق بأن حل الدولتين هو المخرج الوحيد، مثلما أنها ترفض التهجير القسري للفلسطينيين وتسوية القضية الفلسطينية، على حساب مصالح الدول الأخرى.



وأكد، "نتعاون في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وندعو إلى تعزيز الوحدة والتضامن بين دول المنطقة لتحكم المستقبل بذاتها".



وبين أن المواقف الصينية الأردنية تمثل المساعي المشتركة للجنوب العالمي، معربًا عن أمله بتعزيز التعاون بين وسائل الإعلام الصينية والأردنية "لإيصال صوتنا عاليا بشأن القضايا التي تهم النظام الدولي والعدالة".



ونوه إلى أن السفارة الصينية في عمان ستوفر المزيد من الفرص لصحفيين وإعلاميين أردنيين لزيارة واستكشاف الصين، مشيرا إلى توفير الفرصة لأكثر من 600 أردني العام الماضي من مختلف الأوساط لزيارة الصين، والمشاركة في التدريبات هناك، ولا سيما أن الصين كبيرة ومتغيرة بسرعة.



وقال إن الصين تشهدا نمو اقتصاديا مستمرا، وإصلاحا شاملا، وتقدما تكنولوجيا متسارعا، بالإضافة إلى الثقافة النابضة بالحيوية، وتمتلك كامل الثقة والقدرة على تجاوز جميع الصعوبات والتحديات والمضي قدما بخطوات ثابتة، مضيفا "وتظل الصين مفتوحة القلوب والأبواب على العالم، وتشارك مع العالم السوق الضخم والفرص الجديدة".



وزاد: "تتحمل الصين مسؤولية الدولة الكبرى، حيث تتمسك بالتنمية السلمية وتدافع عن الإنصاف والعدالة، وتعمل على التشارك في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية وتنفيذ المبادرات العالمية الثلاثة (التنمية والأمن والحضارة)، بما يضيف الاستقرار إلى العالم المضطرب، ويدفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، ولوسائل الإعلام دور حاسم في تقديم الصورة الحقيقية للصين إلى الشعب الأردني بشكل شامل".



ونوه إلى أن هذا العام يشهد الذكرى الـ10 لتأسيس الشراكة الإستراتيجية بين الصين والأردن، حيث تدفع الصين الإصلاح الشامل وتعزيز التحديث الصيني النمط. أما الأردن فيعمل على التحديثات الشاملة، مؤكدًا ضرورة أن يكون البلدان، شريكين لبعضهما بعضًا في مسار التحديث، "وهنا يبرز دور وسائل الإعلام لدعم ذلك وتعزيز التعاون".

