السفير الصيني يبحث مع جمعية ريادة الأعمال الزراعية تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، مع رئيس جمعية ريادة الأعمال والابتكار الزراعي الأردنية الدكتور عماد العياصرة، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الزراعة والابتكار والتقنيات الحديثة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تطوير الشراكة بين الجانبين، بما يتوافق مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وقيادة جمهورية الصين الشعبية، الداعية إلى ترسيخ الحوار وبناء شراكات مستدامة ترتكز على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.



واستعرض الدكتور العياصرة خلال اللقاء دور الجمعية في دعم وتمكين الرياديين في القطاع الزراعي، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.



كما قدّم عرضًا حول مشروع حاضنة "أجريتك الأردن للابتكار الزراعي (AgriTech Jordan)"، الذي تعمل الجمعية على إطلاقه بالشراكة مع نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، بهدف دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتوطين التقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب.



بدوره، أكد السفير الصيني قوه وي أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الريادة والابتكار في الزراعة أصبحا من أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا.