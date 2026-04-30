السفير الصيني يبحث مع جمعية ريادة الأعمال الزراعية تعزيز التعاون

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تطوير الشراكة بين الجانبين، بما يتوافق مع رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني وقيادة جمهورية الصين الشعبية، الداعية إلى ترسيخ الحوار وبناء شراكات مستدامة ترتكز على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.
واستعرض الدكتور العياصرة خلال اللقاء دور الجمعية في دعم وتمكين الرياديين في القطاع الزراعي، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
كما قدّم عرضًا حول مشروع حاضنة "أجريتك الأردن للابتكار الزراعي (AgriTech Jordan)"، الذي تعمل الجمعية على إطلاقه بالشراكة مع نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، بهدف دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتوطين التقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل نوعية للشباب.
بدوره، أكد السفير الصيني قوه وي أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الريادة والابتكار في الزراعة أصبحا من أهم محركات النمو الاقتصادي عالميًا.
وأضاف أن بلاده تمتلك تجربة متقدمة في توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، بما في ذلك الزراعة الذكية والرقمنة والتقنيات الموفرة للمياه، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات مع الأردن والاستفادة من هذه التجارب بما يتلاءم مع البيئة المحلية.
