السفير العضايلة يلتقي رئيس جامعة القاهرة ويحضر تخريج الطلبة الأردنيين بكلية طب الأسنان

الوكيل الإخباري- بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، أمس الاثنين، مع رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، شؤون الطلبة الأردنيين الدارسين في مختلف كليات الجامعة.

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وأكد السفير العضايلة الحرص على تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة في مختلف المجالات التعليمية والأكاديمية، التي تحظى بمكانة علمية متقدمة رائدة على المستويين العربي والدولي، لذا هي وجهة للطلبة الأردنيين، الذين يبلغ عددهم على مقاعدها اليوم ما يزيد على 1100 من الطلاب الأردنيين في مرحلة البكالوريوس، ويتلقون رعاية كاملة واهتمام من إدارة الجامعة.



ولفت إلى مستوى التعاون الوثيق بين الأردن ومصر لا سيما في مجال التبادل التعليمي والثقافي، مشيرا إلى أن أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية وما يقابلهم من أعداد كبيرة للطلبة المصريين في الجامعات الأردنية يعكس مستوى هذا التعاون ويؤكد السمعة والمكانة الأكاديمية لجامعات البلدين.



من جهته، أثنى رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال اللقاء، على مستوى الطلبة الأردنيين الدارسين في مختلف كليات الجامعة ومدى التزامهم وسمعتهم الأكاديمية.



كما أشاد بعمق العلاقات التي تجمع مصر والأردن، لا سيما التعاون الأكاديمي والعلمي، مؤكداً حرص جامعة القاهرة على وضع كافة إمكاناتها لتعزيز هذا التعاون ودعم الطلبة الوافدين الدارسين على مقاعدها، ومن ضمنهم الطلبة الأردنيين، وتوفير بيئة تعليمية منتجة لهم وبما يسهم في تخريج كوادر متميزة من الطلبة.



كما حضر السفير العضايلة حفل تخريج طلبة كلية طب الأسنان في جامعة القاهرة، حيث ضم فوج خريجي الكلية ال(97) نحو 60 طالباً وطالبة أردنية.