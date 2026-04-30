السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية

الوكيل الإخباري- أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال لقائه فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، الخميس بمشيخة الأزهر، اعتزاز الأردن بالعلاقات المتينة مع الأزهر ومؤسساته الدينية والأكاديمية.

وفي بداية اللقاء، نقل السفير العضايلة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى فضيلة الإمام الطيب، مؤكداً تقدير الأردن للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في نصرة قضايا الأمة ودعم المسلمين حول العالم، وجهود فضيلته في خدمة الدين الإسلامي الحنيف، ونشر الصورة الصحيحة لوسطية الإسلام واعتداله وتعاليمه السمحة.