الخميس 2026-04-30 08:22 م

السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية

أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال لقائه فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، الخميس بمشيخة الأزهر، اعتزاز الأردن بالعلاقات المتينة مع الأزهر ومؤسساته الدينية والأكاديم
السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية
 
الخميس، 30-04-2026 08:08 م

الوكيل الإخباري-   أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال لقائه فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، الخميس بمشيخة الأزهر، اعتزاز الأردن بالعلاقات المتينة مع الأزهر ومؤسساته الدينية والأكاديمية.

وفي بداية اللقاء، نقل السفير العضايلة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى فضيلة الإمام الطيب، مؤكداً تقدير الأردن للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر في نصرة قضايا الأمة ودعم المسلمين حول العالم، وجهود فضيلته في خدمة الدين الإسلامي الحنيف، ونشر الصورة الصحيحة لوسطية الإسلام واعتداله وتعاليمه السمحة.


وفي إطار التعاون الثقافي والأكاديمي مع الأزهر الشريف، ثمّن العضايلة الاهتمام والمتابعة التي يتلقاها الطلبة الأردنيون الدارسون في جامعة الأزهر، وتوفير المنح الدراسية للمتفوقين منهم، وتقديم أي عون لهم في التعامل مع أي تحديات تواجههم خلال الدراسة.

 

 
 


أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، خلال لقائه فضيلة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، الخميس بمشيخة الأزهر، اعتزاز الأردن بالعلاقات المتينة مع الأزهر ومؤسساته الدينية والأكاديم

أخبار محلية السفير العضايلة يلتقي شيخ الأزهر ويؤكد متانة العلاقات مع مؤسساته الدينية والأكاديمية

إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان

فلسطين إسرائيل تقول إن ناشطي "أسطول الصمود" سيُنقلون إلى اليونان

تباطؤ النمو الأميركي إلى 2% في الربع الأول بأسوأ من التوقعات

أسواق ومال تباطؤ النمو الأميركي إلى 2% في الربع الأول بأسوأ من التوقعات

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل مجموعة زين تنعى الحاجة سلوى الصوفي (أم حتمل)

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

عربي ودولي الكرملين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة بين أمريكا وإيران

ثلث أسمدة العالم عالقة في مضيق هرمز

عربي ودولي منظمة أممية تطور منصة تتابع حركة السفن في هُرمز ومؤشرات الأسهم العالمية

يظهر شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها

عربي ودولي الطاقة الدولية: حرب الشرق الأوسط أوقعت العالم في أزمة طاقة واقتصادية كبرى

مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي للذكور في عمّان

أخبار محلية مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي للذكور في عمّان



 
 






