السفير الفرنسي في عمّان: التهجير انتهاك خطير للقانون الدولي

وقال السفير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي إن التهجير انتهاك خطير للقانون الدولي ويمس التطلعات المشروعة للفلسطينيين ويعيق حل الدولتين ويهدد الاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن مستقبل غزة يجب أن يندرج في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية وليس تحت سيطرة دولة ثالثة.
وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده الكامل للأردن ووصفها بالدولة الصديقة والحليفة.
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