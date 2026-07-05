السفير الفنزويلي: مواقف الأردن الإنسانية ستبقى راسخة في ذاكرة الشعب الفنزويلي

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الوكيل الإخباري- أشاد السفير الفنزويلي لدى المملكة، عمر فيالما أوسونا، بالدور الإنساني الذي اضطلع به الأردن في مساندة بلاده عقب الكارثة التي تعرضت لها. اضافة اعلان





وأكد أن سرعة الاستجابة الأردنية عكست عمق العلاقات الإنسانية وقيم التضامن في أوقات الأزمات، كما ثمّن الدعم الذي قدمته دولة قطر.



وجاءت تصريحات السفير على هامش استقبال المواطنين الأردنيين الذين تم اجلاؤهم من جمهورية فنزويلا على متن طائرة شحن من طراز (C-17) تابعة لدولة قطر الشقيقة، كانت قد نقلت، الخميس الماضي، مواد إغاثية وطبية وغذائية من مطار عمّان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.



ووصلت الطائرة إلى مطار عمّان وعلى متنها 21 مواطناً أردنياً، إضافة إلى الوفد العسكري الأردني المرافق، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين من فنزويلا وتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد اخيرا.



وقال السفير إن الأردن كان من أوائل الدول التي بادرت إلى إرسال فرق الإنقاذ والمساعدة إلى فنزويلا، حيث أوفد فريقاً يضم نحو 100 من رجال الإنقاذ، الذين باشروا أعمال البحث والإنقاذ فور وصولهم، وأسهموا بتنفيذ عمليات ميدانية وصفها بالبطولية.



وأضاف أن أبرز تلك العمليات تمثلت في إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام من تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة، مؤكداً أن هذه العملية لم تكن مجرد نجاح في مهمة إنقاذ، بل أصبحت رمزاً للأمل بالنسبة للشعب الفنزويلي في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.



وأشار إلى أن الشعب الفنزويلي لمس عن قرب روح الأخوة التي جسدها الأردن من خلال سرعة استجابته ووقوفه إلى جانب فنزويلا، مبيناً أن مثل هذه المواقف الإنسانية تبقى راسخة في ذاكرة الشعوب، وأن الأصدقاء الحقيقيين يظهرون في أوقات الشدائد والأزمات.



وأكد السفير أن الأردن تصرف تجاه فنزويلا بروح الأخوة، معرباً عن تقديره لما قدمته دولة قطر أيضاً من دعم خلال الأزمة، مشيراً إلى أن تضامن البلدين كان محل تقدير كبير لدى القيادة والشعب الفنزويلي.



وتقدم باسم الحكومة والشعب الفنزويلي، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الأردن على المساعدات الإنسانية وجهود فرق الإنقاذ، مؤكداً أن هذه المواقف ستظل محل تقدير واعتزاز لدى فنزويلا وشعبها.





