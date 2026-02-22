الأحد 2026-02-22 11:45 م

السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

الأحد، 22-02-2026 11:39 م

الوكيل الإخباري-   أكد السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بالدول العربية، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، بما يجسد متانة الروابط الأخوية التي تجمع الشعوب العربية.

وقال السفير القطري خلال مأدبة إفطار أقامها في مقر إقامته في عمان، اليوم الأحد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور سفراء خليجيين وعرب وإسلاميين معتمدين لدى المملكة، إن العلاقات الأردنية القطرية بلغت أعلى مستوياتها، مؤكداً متانتها وتميزها في مختلف المجالات.


وأكد أن العلاقات القطرية الاردنية أخويةٌ راسخة، تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، في ظل القيادتين الحكيمتين لجلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين يحرصان على تنميتها وتعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقضايا الأمة العربية العادلة.

 
 


