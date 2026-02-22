السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

الوكيل الإخباري- أكد السفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني عمق العلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بالدول العربية، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، بما يجسد متانة الروابط الأخوية التي تجمع الشعوب العربية.

وقال السفير القطري خلال مأدبة إفطار أقامها في مقر إقامته في عمان، اليوم الأحد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور سفراء خليجيين وعرب وإسلاميين معتمدين لدى المملكة، إن العلاقات الأردنية القطرية بلغت أعلى مستوياتها، مؤكداً متانتها وتميزها في مختلف المجالات.