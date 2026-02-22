السفير القطري في عمان يؤكد عمق العلاقات الأردنية العربية

وقال السفير القطري خلال مأدبة إفطار أقامها في مقر إقامته في عمان، اليوم الأحد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور سفراء خليجيين وعرب وإسلاميين معتمدين لدى المملكة، إن العلاقات الأردنية القطرية بلغت أعلى مستوياتها، مؤكداً متانتها وتميزها في مختلف المجالات.
وأكد أن العلاقات القطرية الاردنية أخويةٌ راسخة، تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، في ظل القيادتين الحكيمتين لجلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اللذين يحرصان على تنميتها وتعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وقضايا الأمة العربية العادلة.
-
أخبار متعلقة
-
لقاء تعريفي لـ "التكنولوجيا" وإربد الأهلية تؤكد الرقي بالمخرجات التعليمية
-
حرير تطلق أولى إفطارات "سُلوان الأمل" برعاية الأميرة كرمة بنت محمد عباس
-
الحنيطي يزور مدرسة القوات الخاصة ويشارك كتيبة الصاعقة والمظليين وجبة الافطار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
أوقاف إربد الثانية تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول
-
الجيش يسيّر قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني في نابلس
-
مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
-
السفير الألماني يحاضر في كلية الدفاع الوطني