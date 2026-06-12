السفير الكندي يزور مشروع محطة الشحن الكهربائي في غور الصافي

وبحث رئيس لجنة بلدية الأغوار الجنوبية الدكتور منجد القاضي ومدير مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة (SEED) المهندس محمد رمضان خلال استقبال السفير الكندي مراحل تنفيذ المشروع وسير الأعمال الجارية فيه، وأوجه الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع الحيوي.
وأكد القاضي، أن مشروع محطة الشحن الكهربائية يُعد خطوة نوعية وجديدة على مستوى اللواء لما له من دور في دعم البنية التحتية المستدامة وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تنمية المنطقة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة بما ينسجم مع توجهات التنمية المستدامة.
من جهته، أشاد السفير الكندي بمستوى التعاون القائم مع البلدية وبالجهود المبذولة لإنجاز المشروع، مؤكدًا أهمية مثل هذه المبادرات في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المحلية.
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