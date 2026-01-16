السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي

ونقل السفير المومني تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، وتمنياته للشعب الإثيوبي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
