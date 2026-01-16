السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي

الوكيل الإخباري- قدّم السفير أمجد المومني يوم أمس الخميس أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في مراسم جرت في القصر الوطني الرئاسي في العاصمة أديس أبابا.

اضافة اعلان