الجمعة 2026-01-16 07:34 م

السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي

السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي
السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي
 
الجمعة، 16-01-2026 06:43 م

الوكيل الإخباري-   قدّم السفير أمجد المومني يوم أمس الخميس أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في مراسم جرت في القصر الوطني الرئاسي في العاصمة أديس أبابا.

اضافة اعلان


ونقل السفير المومني تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، وتمنياته للشعب الإثيوبي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خياما على عائلات نازحة في غزة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

عربي ودولي الملك سلمان يجري فحوصات طبية في الرياض

منظر عام للعاصمة عمّان

أخبار محلية العرب الأكثر زيارة للأردن في 2025

السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي

أخبار محلية السفير المومني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإثيوبي

غزة

فلسطين استشهاد طفلة فلسطينية جراء استهداف مسيرة للاحتلال شمالي قطاع غزة

بلدية سهل حوران تزيل مبنى منطقة عمراوة القديم الآيل للسقوط

أخبار محلية بلدية سهل حوران تزيل مبنى منطقة عمراوة القديم الآيل للسقوط

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس كتلة هوائية باردة تؤثر على الاردن بهذا الموعد والارصاد تدعو إلى توخي الحذر



 






الأكثر مشاهدة