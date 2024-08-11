السفير الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا للنمسا

وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
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