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السفير الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا للنمسا

السفير محمد الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك
السفير محمد الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك




 

الأحد، 11-08-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، محمد الهنداوي بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة لدى جمهورية النمسا.


وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

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