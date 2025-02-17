السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس التشيكي

ونقل السفير الهنداوي تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس التشيكي، وتمنياته للشعب التشيكي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس التشيكي نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.
وأبدى اهتمام الحكومة التشيكية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد النائب الأول لوزير الخارجية التشيكي جيري كوزاك، ومستشارو الرئيس.
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