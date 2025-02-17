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السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس التشيكي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الإثنين، 17-02-2025 07:21 م

الوكيل الإخباري-    قدّم السفير محمد سمير هنداوي، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافيل، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا، وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية التشيك، خلال مراسم جرت في المقرّ الرئاسي في قلعة براغ.

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ونقل السفير الهنداوي تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس التشيكي، وتمنياته للشعب التشيكي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.


بدوره، طلب الرئيس التشيكي نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين.


وأبدى اهتمام الحكومة التشيكية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد النائب الأول لوزير الخارجية التشيكي جيري كوزاك، ومستشارو الرئيس.

 
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