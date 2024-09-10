السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

ونقل السفير الهنداوي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس النمساوي، وتمنياته للشعب النمساوي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
من جهته، طلب الرئيس النمساوي نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، كما أبدى اهتمام الحكومة النمساوية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
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