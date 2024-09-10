 
الثلاثاء 2024-09-10 05:08 م
 
 

السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

السفير الهنداوي
السفير محمد سمير هنداوي
الثلاثاء، 10-09-2024 04:43 م

الوكيل الإخباري-    قدّم السفير محمد سمير هنداوي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، الكساندر فان دير بيلن، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية النمسا، خلال مراسم جرت في قصر هوفبرغ الرئاسي في العاصمة النمساوية فيينا.

اضافة اعلان


ونقل السفير الهنداوي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس النمساوي، وتمنياته للشعب النمساوي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.


من جهته، طلب الرئيس النمساوي نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، كما أبدى اهتمام الحكومة النمساوية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

 
gnews

أحدث الأخبار

من المصدر

اقتصاد محلي المملكة ترفع جاهزيتها الكهربائية خلال الانتخابات

جانب من العملية الانتخابية

أخبار محلية المعايطة: نسبة التصويت ستكون حول المعدل العام للانتخابات السابقة

ق

منوعات بعد أن أُدين ظلماً بالقتل 16 سنة.. حصل على هذا التعويض الكبير في أمريكا

السفير الهنداوي

أخبار محلية السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

تعبيرية

فلسطين 10 اصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال طولكرم

انتخابات - تعبيرية

أخبار محلية إحالة منتحل شخصية في اربد الاولى الى الادعاء العام

ارشيفية

عربي ودولي قصف يستهدف موقعين إسرائيليين في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

غا

تكنولوجيا زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'



 


الأكثر مشاهدة





عاجل