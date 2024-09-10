السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي

الوكيل الإخباري- قدّم السفير محمد سمير هنداوي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، الكساندر فان دير بيلن، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية النمسا، خلال مراسم جرت في قصر هوفبرغ الرئاسي في العاصمة النمساوية فيينا.

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ونقل السفير الهنداوي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس النمساوي، وتمنياته للشعب النمساوي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.