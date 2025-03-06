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السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الهنغاري

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
الخميس، 06-03-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري-   قدّم السفير محمد سمير هنداوي، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس هنغاريا، الدكتور تاماس سوليوك، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى هنغاريا، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة بودابست.

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ونقل السفير الهنداوي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة رئيس هنغاريا، وتمنياته للشعب الهنغاري الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

 
 
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