السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الهنغاري

ونقل السفير الهنداوي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة رئيس هنغاريا، وتمنياته للشعب الهنغاري الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
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