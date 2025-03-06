السفير الهنداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الهنغاري

الوكيل الإخباري- قدّم السفير محمد سمير هنداوي، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس هنغاريا، الدكتور تاماس سوليوك، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى هنغاريا، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة بودابست.

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