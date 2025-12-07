السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا

الوكيل الإخباري- أكد السفير الياباني في عمّان أساري هيديكي التزام بلاده الكامل بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

