الأحد 2025-12-07 02:34 م

السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا

الأحد، 07-12-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   أكد السفير الياباني في عمّان أساري هيديكي التزام بلاده الكامل بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وقال السفير خلال حفل تكريم أقامته السفارة اليابانية في عمّان للدكتور سيتا أكيهيرو، مدير الصحة في الأونروا، بمناسبة منحه جائزة وزير الخارجية الياباني لعام 2025، إن "اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا"، مشيرًا إلى أن تصويت بلاده الأخير لصالح تجديد ولاية الوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس هذا الالتزام الراسخ.

 

 
 


