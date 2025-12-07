السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا

وقال السفير خلال حفل تكريم أقامته السفارة اليابانية في عمّان للدكتور سيتا أكيهيرو، مدير الصحة في الأونروا، بمناسبة منحه جائزة وزير الخارجية الياباني لعام 2025، إن "اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا"، مشيرًا إلى أن تصويت بلاده الأخير لصالح تجديد ولاية الوكالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس هذا الالتزام الراسخ.
