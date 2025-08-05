السفير الياباني: نثمن دور الأونروا الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكد السفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي، تقديره العميق لتفاني موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في أداء مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة، مؤكدًا دعم بلاده الثابت لقيم المساءلة والنزاهة والحياد التي تلتزم بها الوكالة.

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جاء ذلك خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من "برنامج التميز القيادي والمساءلة"، الذي تنفذه الأونروا بالشراكة مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة (UNSSC)، وبدعم من حكومة اليابان الذي أقيم مساء أمس.