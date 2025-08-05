الأربعاء 2025-08-06 02:08 ص
 

السفير الياباني: نثمن دور الأونروا الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين

ألاونروا
الأونروا
 
الثلاثاء، 05-08-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   أكد السفير الياباني لدى الأردن أساري هيديكي، تقديره العميق لتفاني موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في أداء مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة، مؤكدًا دعم بلاده الثابت لقيم المساءلة والنزاهة والحياد التي تلتزم بها الوكالة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال حفل إطلاق المرحلة الثانية من "برنامج التميز القيادي والمساءلة"، الذي تنفذه الأونروا بالشراكة مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة (UNSSC)، وبدعم من حكومة اليابان الذي أقيم مساء أمس.


وقال السفير أساري، إن الأونروا تؤدي دورًا لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أهمية تعزيز قدرات مديري الخطوط الأمامية في الوكالة، لتمكينهم من أداء مسؤولياتهم وفق أعلى معايير الحوكمة والحياد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

ل

منوعات تقرير خفر السواحل حول غرق الغواصة "تيتان" يكشف عن مفاجأة صادمة

ل

أخبار محلية 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

G

أسواق ومال ترامب يستبعد بيسنت من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

طائرات في سماء غزة _ أرشيف

فلسطين طائرات بريطانية تواصل التحليق فوق غزة .. ما الهدف ؟

ا

عربي ودولي ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي

إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

عربي ودولي مسؤولون: ترامب يخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة