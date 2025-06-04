الأربعاء 2025-06-04 11:50 م
 

السفير حازم الخطيب يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للأردن لدى مقدونيا الشمالية

السفير حازم الخطيب يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا
السفير حازم الخطيب يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا
 
الأربعاء، 04-06-2025 09:27 م
الوكيل الإخباري-   قدّم السفير حازم الخطيب، الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، سفيرا معتمدا وغير مقيم للأردن لدى جمهورية مقدونيا الشمالية، خلال مراسم أُقيمت في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة المقدونية سكوبيه.اضافة اعلان


ونقل السفير الخطيب تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيسة دافكوفا، وتمنياته للشعب المقدوني بمزيد من التقدم والازدهار.

وبدورها طلبت الرئيسة دافكوفا نقل تحيّاتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشادت بسياسة جلالة الملك الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مُبديةً اهتمام حكومة مقدونيا الشمالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن في شتى المجالات، ومُتمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب المقدوني مدير مكتب الشؤون الخارجية برئاسة الجمهورية تيموسلاف هريستوف، ومستشار رئيسة الجمهورية لشؤون العلاقات العامة أليكساندر غورتشيسكي، ومديرة إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية مايا أبوستولوفا.
 
gnews

أحدث الأخبار

القناة 13: نتنياهو أقال غالانت وهاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم

فلسطين الاعلام العبري: نتنياهو أقال غالانت وهاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم

مجلس الأمن الدولي

فلسطين مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة بسبب الفيتو الأميركي

ارشيفية

فلسطين 35 مصابا في هجوم المستوطنين على بلدة دبوان بالضفة

مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة

أخبار محلية أوقاف الزرقاء: 51 مصلى و445 مسجداً لاستقبال المصلين في عيد الأضحى

ارشيفية

عربي ودولي سوريا تعلن ضبط جميع معامل إنتاج الكبتاغون

ارشيفية

فلسطين إصابة 7 فلسطينيين في اعتداءات المستوطنين بالضفة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مصدر يوضح سبب توقيف عدد من المخالفين خلال مشاركتهم بمسيرات الأسابيع الماضية

ارشيفية

أخبار محلية وزير الأوقاف: عملية تفويج بعثة الحج الأردنية لعرفات مستمرة حتى منتصف الليل



 
 





الأكثر مشاهدة