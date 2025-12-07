السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية

11:18 م

الوكيل الإخباري- قدّم السفير عاهد علي سويدات اليوم الأحد أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا ومقيمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، خلال مراسم جرت في مقر رئاسة الجمهورية.





ونقل السفير سويدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس تبون، وتمنياته للشعب الجزائري الشقيق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.



بدوره، طلب الرئيس تبون نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مبديًا اهتمام الحكومة الجزائرية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية وشؤون الجالية الجزائرية في الخارج أحمد عطاف، وأمين عام رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وأعضاء السفارة الأردنية في الجزائر.

