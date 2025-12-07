السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية

ونقل السفير سويدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس تبون، وتمنياته للشعب الجزائري الشقيق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس تبون نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مبديًا اهتمام الحكومة الجزائرية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية وشؤون الجالية الجزائرية في الخارج أحمد عطاف، وأمين عام رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وأعضاء السفارة الأردنية في الجزائر.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين "هيئة الاعتماد" ووفد أكاديمي ياباني
-
"هيئة الاعتماد" تختتم دورة مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي
-
الحكومة توحد رسوم الطيران .. ومرحلة جديدة لترخيص الدرونز في الأردن
-
الأمن يكشف تفاصيل حريق محطة كفريوبا
-
مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص
-
معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري
-
الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة
-
الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025