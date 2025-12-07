الإثنين 2025-12-08 12:29 ص

السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية

السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية
السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية
الأحد، 07-12-2025 11:18 م
الوكيل الإخباري-   قدّم السفير عاهد علي سويدات اليوم الأحد أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا ومقيمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، خلال مراسم جرت في مقر رئاسة الجمهورية.اضافة اعلان


ونقل السفير سويدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس تبون، وتمنياته للشعب الجزائري الشقيق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.

بدوره، طلب الرئيس تبون نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، مبديًا اهتمام الحكومة الجزائرية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية وشؤون الجالية الجزائرية في الخارج أحمد عطاف، وأمين عام رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وأعضاء السفارة الأردنية في الجزائر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تمامًا"

عربي ودولي رئيس بنين بعد محاولة انقلاب: "الوضع تحت السيطرة تمامًا"

بحث التعاون بين "هيئة الاعتماد" ووفد أكاديمي ياباني

أخبار محلية بحث التعاون بين "هيئة الاعتماد" ووفد أكاديمي ياباني

"هيئة الاعتماد" تختتم دورة مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" تختتم دورة مقيم جودة لمؤسسات التعليم العالي

أول تصريح للبرغوث الأرجنتيني حول قرعة كأس العالم 2026

ترند أول تصريح للبرغوث الأرجنتيني حول قرعة كأس العالم 2026

السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية

أخبار محلية السفير عاهد سويدات يقدّم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية الجزائرية

الحكومة توحد رسوم الطيران .. ومرحلة جديدة لترخيص الدرونز في الأردن

أخبار محلية الحكومة توحد رسوم الطيران .. ومرحلة جديدة لترخيص الدرونز في الأردن

الأمن يكشف تفاصيل حريق محطة كفريوبا

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل حريق محطة كفريوبا

مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

أخبار محلية مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص



 






الأكثر مشاهدة