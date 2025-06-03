السفير عبد الغني يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيبالي

ونقل السفير عبد الغني تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس رامتشاندرا بادول، وتمنياته للشعب النيبالي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
وبدوره طلب الرئيس بادول نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشاد بسياسة جلالة الملك الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مُبديًا اهتمام الحكومة النيبالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن في شتى المجالات، ومُتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب النيبالي وزيرة الخارجية أرزو رانا ديوبا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وقصر الرئاسة.
-
أخبار متعلقة
-
المواصفات: مشروع اعتماد التنقل الكهربائي يسهم بتحقيق رؤية التحديث والاستدامة
-
"زيت الزيتون النسائية" تُجدد التزامها بتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد الأخضر
-
عين على القدس يناقش تجاوزات الاحتلال في الأقصى ومحاولتهم السيطرة عليه
-
طبيب ينقذ مسن من جلطة قلبية على طريق المطار .. تفاصيل
-
هام من وزارة العدل لأصحاب القضايا من عام 1992 وحتى 2019
-
وفاتان بحادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة
-
إعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
عطل فني بسيط يتسبب بانقطاع الكهرباء خلال تدريبات النشامى في عُمان