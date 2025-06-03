الثلاثاء 2025-06-03 10:24 ص
 

السفير عبد الغني يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيبالي

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جانب من تقديم أوراق اعتماد السفير
 
الثلاثاء، 03-06-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري - قدّم السفير يوسف عبدالغني، أمس الاثنين، أوراق اعتماده إلى الرئيس النيبالي رامتشاندرا بادول، سفيرًا معتمدًا وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، خلال مراسم أُقيمت في مقر إقامة الرئيس في العاصمة كاتماندو.اضافة اعلان


ونقل السفير عبد الغني تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى  الرئيس رامتشاندرا بادول، وتمنياته للشعب النيبالي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

وبدوره طلب الرئيس بادول نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشاد بسياسة جلالة الملك الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مُبديًا اهتمام الحكومة النيبالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن في شتى المجالات، ومُتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب النيبالي وزيرة الخارجية أرزو رانا ديوبا وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة وقصر الرئاسة.
 
gnews

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