السفير عبيدات يقدّم أوراق اعتماده سفيرا مفوّضا غير مقيم لدى كوبا

ونقل السفير عبيدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس دياز كانيل، وتمنياته للشعب الكوبي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس دياز كانيل نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الكوبية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
