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السفير يوسف عبدالغني يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للأردن لدى سريلانكا

السفير يوسف عبدالغني يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للأردن لدى سريلانكا
السفير يوسف عبدالغني يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للأردن لدى سريلانكا
 
الخميس، 24-07-2025 10:19 م

الوكيل الإخباري-   قدّم السفير يوسف عبد الغني، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية أنورا كومارا ديساناياكي، سفيرًا معتمدًا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، خلال مراسم أُقيمت في مكتب الرئاسة في العاصمة كولومبو.

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ونقل السفير عبد الغني تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية سريلانكا ديساناياكي، وتمنياته للشعب السريلانكي الصديق بمزيد من التقدّم والازدهار.


وبدوره، طلب الرئيس ديساناياكي نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشاد بسياسة جلالة الملك الحكيمة والعلاقات المتميّزة التي تربط البلدين الصديقين، مُبديًا اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب السريلانكي وزير الخارجية فيجيتا هيراث، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة ومكتب الرئيس.

 
 
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