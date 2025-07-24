السفير يوسف عبدالغني يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للأردن لدى سريلانكا

ونقل السفير عبد الغني تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس جمهورية سريلانكا ديساناياكي، وتمنياته للشعب السريلانكي الصديق بمزيد من التقدّم والازدهار.
وبدوره، طلب الرئيس ديساناياكي نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وأشاد بسياسة جلالة الملك الحكيمة والعلاقات المتميّزة التي تربط البلدين الصديقين، مُبديًا اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب السريلانكي وزير الخارجية فيجيتا هيراث، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة ومكتب الرئيس.
-
أخبار متعلقة
-
يوم وظيفي في بيرين يوفر 45 فرصة عمل للشباب
-
الأمن يكشف الستار عن تفاصيل جريمة قتل سيدة في اربد .. والجاني هو الزوج
-
50 شاحنة ضمن قافلة المساعدات الأردنية تعبر إلى داخل القطاع
-
البرنامج الأردني لسرطان الثدي ينظم مبادرة توعوية بأضرار التدخين
-
بلدية إربد تستلم كابسات نفايات جديدة
-
بلدية الشعلة في لواء بني كنانة تنفذ عدداً من المشاريع الخدمية
-
ندوة في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي حول أهمية التبرع بالقرنيات
-
الجامعة الأردنية تحتفي بنخبة من المتخصصين في علوم التأهيل