السقاف: المنتج الأردني وصل لأكثر من مليار ونصف مستهلك

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الوكيل الاخباري- عقدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف لقاءً مع سفيرة اليونان لدى المملكة ايريني ريغا، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وإمكانيات وزيادة معدلات الاستثمارات بين الاردن واليونان خلال المرحلة المقبلة.



واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليونانية الراغبة في دخول السوق الأردني، وإمكانية الاستفادة من الامكانات والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في الأردن، والتي تشمل تشريعات منافسة تنظم العملية الاستثمارية وموارد بشرية مدربة ومؤهلة وتتمتع بمهارات عالية والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية لتحقيق أقصى استفادة من هذا السوق الكبير تمكن المنتج الأردني من الوصول لأكثر من مليار ونصف مستهلك.



وخلال اللقاء تم تقديم عرض تضمن اهم المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية، إضافة الى الفرص الاستثمارية التي أعلنت وزارة الاستثمار عنها على منصة استثمر في الأردن INVEST.JO، كما تم التأكيد على تقديم الدعم للشركات اليونانية الراغبة في توجيه اعمالها الى الأردن والمساعدة في تذليل أي تحديات تواجهها وتقديم الرعاية اللاحقة، بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار لضمان نجاحها.



من جانبها، قالت سفيرة اليونان السيدة ايريني ريغا بأن اليونان ترتبط مع الأردن بعلاقات مميزة وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والتجارية، وهذا من شأنه ان يفتح فرصا لكلا البلدين لإقامة المزيد من التبادل الاستثماري، وبما يعود بالنفع على البلدين.