"السلامة المرورية": إجراءات فورية للحد من الحوادث على شارع البتراء بإربد

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ إربد رضوان العتوم، وبمشاركة نائبه رئيس اللجنة الدكتور حمدان السرحان، وحضور ممثلين عن المعهد المروري ومديريات الشرطة والسير والبلديات والأشغال العامة وهيئة تنظيم النقل.
وأكد العتوم، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة أوصت بإغلاق فتحات الالتفاف في الجزيرة الوسطية لتكرار الحوادث عندها، ودهان وتخطيط مداخل ومخارج شارع الخدمة وممرات المشاة، وتركيب شواخص مرورية إضافية، خاصة عند الإشارات الضوئية ومداخل ومخارج طريق الخدمة، بالإضافة إلى تخفيض السرعة المقررة على الشارع، وتركيب كاميرات مراقبة في المناطق التي تشهد حوادث متكررة، وزيادة الدوريات الأمنية لضبط المخالفات.
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