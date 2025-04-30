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"السلامة المرورية": إجراءات فورية للحد من الحوادث على شارع البتراء بإربد

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية
إربد
 
الأربعاء، 30-04-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري-    أوصت لجنة السلامة المرورية في محافظة إربد باتخاذ إجراءات فورية للحد من الحوادث الخطيرة والمتكررة على شارع البتراء، أحد أبرز الطرق الحيوية في المحافظة، نظرا لربطه مواقع استراتيجية كجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ومجمع عمان الجديد.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ إربد رضوان العتوم، وبمشاركة نائبه رئيس اللجنة الدكتور حمدان السرحان، وحضور ممثلين عن المعهد المروري ومديريات الشرطة والسير والبلديات والأشغال العامة وهيئة تنظيم النقل.


وأكد العتوم، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة أوصت بإغلاق فتحات الالتفاف في الجزيرة الوسطية لتكرار الحوادث عندها، ودهان وتخطيط مداخل ومخارج شارع الخدمة وممرات المشاة، وتركيب شواخص مرورية إضافية، خاصة عند الإشارات الضوئية ومداخل ومخارج طريق الخدمة، بالإضافة إلى تخفيض السرعة المقررة على الشارع، وتركيب كاميرات مراقبة في المناطق التي تشهد حوادث متكررة، وزيادة الدوريات الأمنية لضبط المخالفات.

 
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