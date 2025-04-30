"السلامة المرورية": إجراءات فورية للحد من الحوادث على شارع البتراء بإربد

الوكيل الإخباري- أوصت لجنة السلامة المرورية في محافظة إربد باتخاذ إجراءات فورية للحد من الحوادث الخطيرة والمتكررة على شارع البتراء، أحد أبرز الطرق الحيوية في المحافظة، نظرا لربطه مواقع استراتيجية كجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ومجمع عمان الجديد.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ إربد رضوان العتوم، وبمشاركة نائبه رئيس اللجنة الدكتور حمدان السرحان، وحضور ممثلين عن المعهد المروري ومديريات الشرطة والسير والبلديات والأشغال العامة وهيئة تنظيم النقل.