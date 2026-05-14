السلامي: أحرص على عدم ظلم اللاعبين في تشكيلة النشامى

وقال السلامي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن الصعوبة الحقيقية تظهر عندما يكون أكثر من لاعب في المستوى ذاته، ما يفرض على الجهاز الفني الحرص على اتخاذ قرارات عادلة وعدم ظلم أي لاعب، خاصة في ظل التجارب التي قدمها عدد من اللاعبين خلال الفترات الماضية.
وأضاف أن عملية الاختيار تعتمد على تفاصيل دقيقة تتعلق بخصائص كل لاعب وقدرته على تقديم الإضافة تحت ظروف فنية وتكتيكية معينة، مبينا أن الجهاز الفني يدرس مميزات اللاعبين بشكل مستمر قبل حسم أي قرار يتعلق بالتشكيلة.
وأشار السلامي إلى أن التواصل المباشر مع اللاعبين يمثل جزءا أساسيا من عمل الجهاز الفني، بهدف خلق حالة من الارتياح والوضوح داخل المجموعة، والحفاظ على الروح الإيجابية بين جميع اللاعبين.
وبيّن أن قائمة المنتخب التي تضم 26 لاعبا شهدت منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة إلى جانب اللاعبين المحترفين والمحليين، مؤكدا أن المرحلة الماضية شهدت تجربة عدد كبير من الأسماء لتوسيع قاعدة الاختيار وتعزيز التنافسية داخل المنتخب.
وأكد أن قاعدة اللاعبين في صفوف النشامى أصبحت أكثر اتساعا مقارنة بالفترات السابقة، لافتا إلى أن المتابعة الإعلامية والجماهيرية المتزايدة تعكس حجم التطور الذي وصل إليه المنتخب ووجود عدد كبير من اللاعبين القادرين على تحمل المسؤولية وتمثيل المنتخب خلال المرحلة المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
مدرب النشامى: يزن النعيمات وقع لنادي شباب الأهلي الإماراتي
-
مدرب النشامى: سنلعب مع سويسرا وكولومبيا قبل كأس العالم
-
مدرب النشامى: صيصا يقدم مستوى متباين وهناك لاعبين أفضل منه
-
مدرب النشامى: ما حدث مع أبو ليلى مؤخرا غير مقبول
-
السلامي: يصعب تعويض يزن النعيمات.. وبني عودة والسميري لن يشاركا بكأس العالم
-
مدرب النشامى: مواجهة النمسا هي الأهم.. ولدينا مباراة خاصة مع الأرجنتين وميسي
-
السفير عبيدات يقدّم أوراق اعتماده سفيرا مفوّضا غير مقيم لدى كوبا
-
مدرب النشامى ينتقد جودة أرضية الملاعب: تسببت بإصابة اللاعبين