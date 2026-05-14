السلامي: أحرص على عدم ظلم اللاعبين في تشكيلة النشامى

الوكيل الإخباري- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي أن الجهاز الفني لم يعد يواجه صعوبات حقيقية في اختيار التشكيلة الأساسية بقدر ما يواجه تحديا إيجابيا يتمثل في تقارب مستويات اللاعبين والتنافس الكبير بينهم داخل المنتخب.

وقال السلامي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن الصعوبة الحقيقية تظهر عندما يكون أكثر من لاعب في المستوى ذاته، ما يفرض على الجهاز الفني الحرص على اتخاذ قرارات عادلة وعدم ظلم أي لاعب، خاصة في ظل التجارب التي قدمها عدد من اللاعبين خلال الفترات الماضية.



وأضاف أن عملية الاختيار تعتمد على تفاصيل دقيقة تتعلق بخصائص كل لاعب وقدرته على تقديم الإضافة تحت ظروف فنية وتكتيكية معينة، مبينا أن الجهاز الفني يدرس مميزات اللاعبين بشكل مستمر قبل حسم أي قرار يتعلق بالتشكيلة.



وأشار السلامي إلى أن التواصل المباشر مع اللاعبين يمثل جزءا أساسيا من عمل الجهاز الفني، بهدف خلق حالة من الارتياح والوضوح داخل المجموعة، والحفاظ على الروح الإيجابية بين جميع اللاعبين.



وبيّن أن قائمة المنتخب التي تضم 26 لاعبا شهدت منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة إلى جانب اللاعبين المحترفين والمحليين، مؤكدا أن المرحلة الماضية شهدت تجربة عدد كبير من الأسماء لتوسيع قاعدة الاختيار وتعزيز التنافسية داخل المنتخب.