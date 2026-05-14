السلامي: فخور بحصولي على الجنسية الأردنية

وقال السلامي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن منحه الجنسية الأردنية كان مصدر فخر وامتنان كبير بالنسبة له، معتبرا أن الانتماء إلى بلد عربي شقيق يمتلك تاريخا عريقا يحمل معاني خاصة تتجاوز الجانب الرياضي.
وأضاف أن ما لمسه من محبة وثقة واحترام داخل الأردن وخارجه ترك أثرا كبيرا في نفسه، مشيرا إلى أن التقدير الذي حظي به من الجماهير والأوساط الرياضية عزز شعوره بالفخر بانتمائه لهذا البلد.
وأكد السلامي أن العلاقة التي تجمعه بالأردن وشعبه قائمة على الاحترام المتبادل والمحبة والتقدير، معرباً عن اعتزازه بهذه الخطوة التي وصفها بالمميزة في حياته الشخصية والمهنية.
