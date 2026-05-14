السلامي: فخور بحصولي على الجنسية الأردنية

الوكيل الإخباري- كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدك جمال السلامي أن حصوله على الجنسية الأردنية شكّل لحظة مؤثرة ومعبرة في مسيرته، مؤكدا أن هذا التكريم يعكس تقديرا للإنجازات والتطور الذي تشهده الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

وقال السلامي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن منحه الجنسية الأردنية كان مصدر فخر وامتنان كبير بالنسبة له، معتبرا أن الانتماء إلى بلد عربي شقيق يمتلك تاريخا عريقا يحمل معاني خاصة تتجاوز الجانب الرياضي.



وأضاف أن ما لمسه من محبة وثقة واحترام داخل الأردن وخارجه ترك أثرا كبيرا في نفسه، مشيرا إلى أن التقدير الذي حظي به من الجماهير والأوساط الرياضية عزز شعوره بالفخر بانتمائه لهذا البلد.