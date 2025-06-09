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السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه

موسى التعمري
موسى التعمري
 
الإثنين، 09-06-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، الاثنين، إن المباراة التي ستُقام مع العراق "مهمة"، واللاعبون يدركون أهمية المباراة وأهمية المشاركة فيها.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة سيتم اختيارها بعد الحصة التدريبية التي تُعقد اليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن اللاعبين الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد سيتم اختيار بدلاء لهم.


وأوضح السلامي أن اللاعبين الأكثر جاهزية هم من سيلعبون في المباراة لتحقيق النتيجة الأفضل، مشيرًا إلى أن المباراة تُعد فرصة لتقييم أفضل وستمنح الجميع تجربة إضافية لهذا التقييم.


وبين أن اللاعب موسى التعمري لديه إصابة خفيفة ولن تمنعه من المشاركة في المباراة والطاقم الطبي يعمل على تجهيزه للالتحاق بالمباراة أمام العراق.

 
gnews

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