الجمعة 2026-05-15 12:09 ص

السلامي: يصعب تعويض يزن النعيمات.. وبني عودة والسميري لن يشاركا بكأس العالم

الخميس، 14-05-2026 10:52 م

الوكيل الإخباري- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي أن يزن النعيمات يعد من العناصر التي يصعب تعويضها على المستوى الهجومي في صفوف النشامى نظرا لما يقدمه من تأثير مباشر داخل الملعب وقدرته على صناعة الفارق.

وقال السلامي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني سيعمل على إيجاد حلول تكتيكية بديلة لتعويض غياب النعيمات واللاعبين المصابين.

 

وأضاف أن تامر بني عودة وعصام سميري لن يشاركا مع المنتخب في كأس العالم بسبب الإصابة، مؤكدا أن الإصابات تمثل هاجسا حقيقيا للجهاز الفني وتتطلب عملا مستمرا لإيجاد البدائل المناسبة.


وشدد السلامي على أن المنتخب يمتلك مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز قادرة على سد الفراغات، لافتا إلى أن قوة المنتخب تعتمد على المنظومة الجماعية وليس على الأسماء الفردية فقط.


وبيّن أن عودة كابتن المنتخب إحسان حداد للمشاركة مع ناديه تمثل إضافة إيجابية في الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز الفني يتعامل مع الاختيارات من منظور فني بحت.

 

وأوضح أن المنتخب يعتمد على أسلوب لعب 4-3-3 مع مرونة تكتيكية حسب مجريات المباريات، مشيرا إلى أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد على صانع لعب تقليدي بقدر اعتمادها على العمل الجماعي والتوازن بين الخطوط.

 
 


