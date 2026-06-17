الأربعاء 2026-06-17 07:52 ص

السلامي يطل على الأردنيين بتصريحات هامة قبل صافرة انطلاق المباراة أمام النمسا

السلامي يطل على الأردنيين بتصريحات هامة قبل صافرة انطلاق المباراة أمام النمسا
السلامي يطل على الأردنيين بتصريحات هامة قبل صافرة انطلاق المباراة أمام النمسا
 
الأربعاء، 17-06-2026 06:47 ص
الوكيل الإخباري-  أكد المدير الفني للمنتخب الوطني جمال السلامي، أهمية تحقيق بداية قوية أمام المنتخب النمساوي.اضافة اعلان


وقال السلامي، في تصريحات صحفية قبل المباراة، إن المنتخب يتطلع إلى أن تكون بداية اللقاء جيدة في ظل الحضور الجماهيري الكبير، مضيفاً: "لازم نبدأ بشكل جيد أمام النمسا".

وشدد على ضرورة التركيز الكامل على المباراة قبل الحديث عن فرص المنافسة في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحديث عن المستقبل والمنافسة سيكون بعد انتهاء المباراة، مؤكداً أن تركيز المنتخب منصب حالياً على تقديم أداء جيد وتحقيق انطلاقة إيجابية في المواجهة الأولى.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأربعاء، تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة نظيره النمساوي، في أول مباراة للمنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، وإحسان حداد، وعبد الله نصيب، ويزن العرب، ومحمد أبو النادي، ومهند أبو طه، ونزار الرشدان، ونور الروابدة، وموسى التعمري، وعودة الفاخوري، وعلي علوان.

كما تواجد على مقاعد البدلاء اللاعبون: عبد الله الفاخوري، ونور بني عطية، وسعد الروسان، وسليم عبيد، وحسام أبو الذهب، ومحمد أبو غوش، ومحمد أبو حشيش، وأنس بدوي، ورجائي عايد، وعامر جاموس، ومحمد الداوود، وإبراهيم سعادة، ومحمود مرضي، وعلي عزايزة، ومحمد أبو زريق.
 
 


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