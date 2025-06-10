السلط: العمل على إطلاق أول مركز متخصص بصيانة وترميم الأبنية التراثية

الوكيل الإخباري- تعمل بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع مجلس محافظة البلقاء على إطلاق أول مركز متخصص في صيانة وترميم الأبنية التراثية في مبنى فلاح الحمد التراثي الذي استكملت أعمال الصيانة والترميم فيه مؤخرا.

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ويعد مشروع ترميم بيت فلاح الحمد التراثي، الذي خصص له مجلس المحافظة مبلغ 430 ألف دينار من موازنته لإعادة ترميمه وتجهيزه ليصبح مركزًا للتدريب على أعمال صيانة وترميم المباني التراثية، أحد المشاريع التي حظيت باهتمام كبير في مدينة السلط ، وسط طموح بأن يكون مركزًا إقليميًا في هذا المجال لندرته.



ويقع بيت فلاح الحمد في منطقة "وادي الأكراد" على الشارع الرئيس المسمى بـ"شارع سعيد أبو جابر"، في مدينة السلط، وكان بني في الفترة بين عامي 1890 و1918، ويتكون من طابقين، هما الطابق الأرضي، وقد استخدم كطاحونة استمرت بالعمل حتى فترة السبعينيات، ثم استخدم فيما بعد كإسطبلات، فيما استخدم الطابق الأول فيه كمضافة.



وأكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة، أن مجلس المحافظة قام بتخصيص 430 ألف دينار من موازنته لذلك المشروع، إيمانًا منه بأهميته في خدمة مدينة السلط ومحافظة البلقاء ككل من حيث الحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي وحمايته، وكذلك السعي من خلال المشروع لتوفير فرص تدريب نوعية أو عمل للشبان والفتيات في مجال يعد نادرًا على مستوى الإقليم.



وأضاف، أن المجلس تبنى فكرة إعادة تأهيل مبنى فلاح الحمد ليصار إلى تحويله إلى مركز متخصص في ترميم المباني التراثية وتابع المشروع منذ بدايته إيمانًا منه بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية لمدينة السلط المدرجة على قائمة التراث العالمي كمدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية وبما تمتلكه من تاريخ عريق وتراث معماري فريد يضم نحو 650 مبنى تراثيًا في نسيجها المعماري القديم.



وشدد العواملة على ضرورة، أن يدار المشروع بعد انطلاقته رسميًا بما يخدم أبناء محافظة البلقاء، ويسهم في تشكيل علامة فارقة على مستوى المملكة والإقليم.



وأشار إلى أن الهدف من المركز، هو بناء قدرات مهنية محلية في مجال الترميم إلى جانب توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء المحافظة وخفض التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة والترميم.



وبين العواملة، أنه جرى تنفيذ المشروع بالكامل بالتعاون ما بين مجلس المحافظة وبلدية السلط الكبرى ومديرية الآثار وفق معايير الترميم المعتمدة مع تطوير مرافقه لخدمة أهداف المشروع ويضمن واستمراريته، مؤكدًا استعداد المجلس للتعاون ودعم المشروع لضمان إنجازه وتحقيق أهدافه رغم جاهزيته.



وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن الهدف من المركز الحفاظ على الإرث الحضاري والطابع العمراني المميز في السلط، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الترميم، ما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.



وأضاف، أن مبنى "فلاح الحمد" يعد من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، وأن إنشاء مركز الترميم سيكون بالشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة إعمار السلط.



وأشار الحياري إلى أن الدراسات لإنشاء المركز ستركز على تدريب الكوادر الفنية وفق أسس علمية وعملية، بما يتناسب مع هوية السلط المعمارية ويعزز مكانتها كوجهة سياحية تراثية، كما سيكون المركز الجهة الرسمية المعتمدة لإصدار شهادات للفنيين واعتمادهم مختصين في مجال الصيانة والترميم.



وبينت مديرة وحدة تطوير مشاريع وسط مدينة السلط المهندسة غيداء الخرابشة، أنه جرى تشكيل لجنة مختصة لإعداد خطة إدارة وتشغيل مركز الصيانة والترميم، وأن من أهم أهدافه أن يكون مرجعًا رئيسًا لإدارة أعمال الترميم، عبر دراسة تصنيف المباني وتحديد استخداماتها بما يتناسب مع تصميمها وطاقتها الاستيعابية، وما سيضمن استدامة الإرث الثقافي والعمراني.



ومن المتوقع، أن يسهم المركز في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب خبرات دولية في مجال الحفاظ على التراث، تماشيًا مع تصنيف السلط كمدينة تراثية عالمية ضمن قائمة اليونسكو.