السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الحالة الجوية

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن محطات المناطق الشمالية التابعة للدائرة سجلت هطول مطري بلغ في رأس منيف 34.4 ملم، والرمثا 9.0، وصما 19.5، وإربد 17.0، وجرش 35.0، والباقورة 18، ووادي الريان 34.6 ملم.
وأشارت إلى أن محطات الرصد في المناطق الوسطى سجلت هطول مطري بلغ في رصد مطار عمان المدني 28.2 ملم، ومطار الملكة علياء 13.1، وحدائق الحسين 54.0، والجبيهة 36.5، والقويسمة 31.0، والمدرج الروماني (وسط البلد) 37.5، ومادبا 14.3، ودير علا 45.0، والسلط 83.9، والزرقاء 27.1، والضليل 16.0، والغباوي 18.9 ملم.
في حين، سجلت المناطق الجنوبية متمثلة بمحطة الشوبك 6 ملم، والطفيلة 3.4، والربة: 31.0، والقطرانة 7.3، وغور الصافي 21.0 ملم، ولم تسجل كل من الجفر والعقبة ومعان أي كمية هطول.
وأضافت أن المناطق الشرقية سجلت في محطة رصد المفرق 10.9 ملم، والأزرق 4.1 ملم، في حين لم تسجل الصفاوي أي كمية هطول.
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