السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، إن محطة رصد السلط، سجلت أعلى كمية هطول مطري خلال الـ30 ساعة الماضية وحتى الثالثة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إذ بلغت 83.9 ملم.

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وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن محطات المناطق الشمالية التابعة للدائرة سجلت هطول مطري بلغ في رأس منيف 34.4 ملم، والرمثا 9.0، وصما 19.5، وإربد 17.0، وجرش 35.0، والباقورة 18، ووادي الريان 34.6 ملم.



وأشارت إلى أن محطات الرصد في المناطق الوسطى سجلت هطول مطري بلغ في رصد مطار عمان المدني 28.2 ملم، ومطار الملكة علياء 13.1، وحدائق الحسين 54.0، والجبيهة 36.5، والقويسمة 31.0، والمدرج الروماني (وسط البلد) 37.5، ومادبا 14.3، ودير علا 45.0، والسلط 83.9، والزرقاء 27.1، والضليل 16.0، والغباوي 18.9 ملم.



في حين، سجلت المناطق الجنوبية متمثلة بمحطة الشوبك 6 ملم، والطفيلة 3.4، والربة: 31.0، والقطرانة 7.3، وغور الصافي 21.0 ملم، ولم تسجل كل من الجفر والعقبة ومعان أي كمية هطول.