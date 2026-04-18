السلط: تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة أجمل لوحة ومجسم للعلم

الوكيل الإخباري- كرم منتدى الوسطية للفكر والثقافة، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة البلقاء، الطلبة المشاركين والفائزين في مسابقة أجمل لوحة وأجمل مجسم للعلم الأردني بحضور رئيس المنتدى احيا عربيات ومفتي السلط السابق الدكتور هاني العابد.

وتم تكريم عشرين طالبة قدّمن أعمالًا فنية متميزة، تنوّعت بين لوحات إبداعية ومجسمات مبتكرة جسّدت رمزية العلم الأردني، وشكّلت في مجملها معرضًا وطنيًا لافتًا يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.