 
الجمعة 2024-11-01 03:40 م
 

السماح بإدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى الأردن بشروط

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الجمعة، 01-11-2024 02:16 م

الوكيل الإخباري-نشرت الإدارة العامة للمعابر الفلسطينية على صفحتها على فيسبوك أن وزارة الزراعة الاردنية قررت السماح بإدخال زيت الزيتون إلى الاردن عبر معبر الكرامة.اضافة اعلان


واوضحت انه وابتداءً  من اليوم الجمعة وحتى تاريخ 30 / 4 / 2025 سيسمح بادخال تنكتين زيت 16 لتر لكل عائلة ولمرة واحدة فقط .

وأهابت إدارة المعابر الفلسطينية بالمسافرين التقييد بهذه التعليمات وعدم مخالفتها أو تجاوزها .

 
gnews

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