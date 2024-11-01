السماح بإدخال زيت الزيتون الفلسطيني إلى الأردن بشروط

واوضحت انه وابتداءً من اليوم الجمعة وحتى تاريخ 30 / 4 / 2025 سيسمح بادخال تنكتين زيت 16 لتر لكل عائلة ولمرة واحدة فقط .
وأهابت إدارة المعابر الفلسطينية بالمسافرين التقييد بهذه التعليمات وعدم مخالفتها أو تجاوزها .
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