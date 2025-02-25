السماح بإعادة تسجيل تصاريح وسائط نقل الركاب المنتهي ترخيصها من 5 سنوات

وقالت الأمانة، إن القرار يأتي تماشيا مع سياسة الأمانة بدعم المرخص لهم وتقديم خدمات نقل ركاب بانتظام وكفاءة يلمس أثرها متلقي الخدمة.
كما قرر المجلس الموافقة على تمديد قرار خصم 20 بالمئة من قيمة سعر الفضلة عند الدفع نقدا بعد استكمال باقي الإجراءات أو من قيمة سعر الفضلة المقسطة غير المسددة عند الدفع نقدا ولمدة شهرين ولغاية نهاية نيسان المقبل.
إلى ذلك، أدى خلال الجلسة القسم القانوني كعضو في مجلس الأمانة مدير عام هيئة النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى بالوكالة الدكتور محمد الحراحشة.
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