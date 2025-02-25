الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمانة عمان خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، السماح بإعادة تسجيل تصاريح وسائط نقل الركاب المنتهي ترخيصها من 5 سنوات ولغاية نهاية العام 2025.

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وقالت الأمانة، إن القرار يأتي تماشيا مع سياسة الأمانة بدعم المرخص لهم وتقديم خدمات نقل ركاب بانتظام وكفاءة يلمس أثرها متلقي الخدمة.



كما قرر المجلس الموافقة على تمديد قرار خصم 20 بالمئة من قيمة سعر الفضلة عند الدفع نقدا بعد استكمال باقي الإجراءات أو من قيمة سعر الفضلة المقسطة غير المسددة عند الدفع نقدا ولمدة شهرين ولغاية نهاية نيسان المقبل.