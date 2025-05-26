السماح باستيراد رؤوس قاطرة عمرها اقل من 8 سنوات مقابل شطب القديمة

وجاء ذلك لغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن.
ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
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