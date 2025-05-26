الإثنين 2025-05-26 07:10 م
 

السماح باستيراد رؤوس قاطرة عمرها اقل من 8 سنوات مقابل شطب القديمة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 26-05-2025 07:04 م
الوكيل الإخباري-    قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور جعفر حسان، السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير.اضافة اعلان


وجاء ذلك لغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن.

ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
 
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