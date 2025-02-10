السماح بعمالة وافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز

الوكيل الإخباري- وقعت في وزارة العمل الاثنين ونقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للنقابة باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

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