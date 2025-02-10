السماح بعمالة وافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز

وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام تشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.
بدوره قال نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز نهار السعيدات إن هذه المذكرة تسهل عمل القطاع وتلبية احتياجاته من العمالة غير الأردنية مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.
وثمن السعيدات دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل دون الاضرار بتوفير فرص عمل للأردنيين.
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