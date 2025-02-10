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السماح بعمالة وافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز

محطة محروقات
محروقات
الإثنين، 10-02-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-   وقعت في وزارة العمل الاثنين ونقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للنقابة باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

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وقال وزير العمل خالد البكار بحضور نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز نهار السعيدات وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي إن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات.

وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام تشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

بدوره قال نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز نهار السعيدات إن هذه المذكرة تسهل عمل القطاع وتلبية احتياجاته من العمالة غير الأردنية مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.

وثمن السعيدات دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل دون الاضرار بتوفير فرص عمل للأردنيين.

 
gnews

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