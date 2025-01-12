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السماح للسوريين بهذه الدول الدخول للأردن دون موافقة مسبقة - اسماء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
الأحد، 12-01-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري- قال مصدر مسؤول في وزاره الداخلية انه قد تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأميركيتين ‏الشمالية والجنوبية واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول ‏مجلس التعاون الخليجي بالدخول الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها‏.

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ويأتي ذلك تسهيلا على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة الى بلادهم.

 
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