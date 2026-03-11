السواريس تتفقد أعمال الصيانة والتوسعة في مدرسة عائشة أم المؤمنين

10:14 ص

الوكيل الإخباري- تفقدت مدير التربية والتعليم للواء سحاب د.ختام السواريس، مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية الشاملة للبنات، للاطلاع على سير أعمال صيانة المسرح المدرسي، إلى جانب متابعة أعمال توسعة وتجهيز الغرف الصفية المخصصة لرياض الأطفال التي تُنفذ بالتعاون مع منظمة (World Vision). اضافة اعلان





وخلال جولتها في مرافق المدرسة، اطلعت السواريس على أعمال الصيانة الجارية في المسرح المدرسي، والتي تهدف إلى تطويره وتجهيزه ليكون مساحة تعليمية وثقافية داعمة للأنشطة المدرسية والفعاليات التربوية، وأشادت بالجهود المبذولة في تنفيذ أعمال الصيانة والتنظيم الواضح في العمل، مؤكدةً أن تطوير البنية التحتية في المدارس يسهم بشكل مباشر في دعم العملية التعليمية وخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطلبة.



كما تابعت السواريس أعمال توسعة وتجهيز الغرف الصفية المخصصة لرياض الأطفال، والتي تُنفذ بالتعاون مع منظمة (World Vision)، بهدف تجهيزها بمتطلبات مرحلة الروضة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للأطفال في هذه المرحلة المبكرة.



وأعربت السواريس عن تقديرها لجهود إدارة المدرسة والمعلمات، مشيدةً بروح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد التي لمستها خلال الزيارة والتي تعكس حرص الكادر التربوي على الارتقاء بمستوى العمل التربوي داخل المدرسة.



كما أثنت على جهود مديرة المدرسة وتميزها في متابعة الإنجازات وتطوير البيئة المدرسية، مؤكدةً أن الإدارة الواعية والقيادة التربوية الفاعلة تُسهم في تحقيق التميز والنجاح في العمل المدرسي، وتعزز من جودة العملية التعليمية المقدمة للطالبات.



وفي ختام الزيارة، أكدت السواريس أهمية الاستمرار في تطوير البيئة المدرسية والاهتمام بالمرافق التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على الطالبات ويُعزز من دور المدرسة كمؤسسة تربوية تعليمية فاعلة في المجتمع.





